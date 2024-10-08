До этого самый высокий уровень ежедневных потерь российских войск зафиксировали в мае.

Сентябрь 2024 года стал самым смертоносным месяцем для армии России с начала широкомасштабной войны в Украине - средний уровень потерь вырос до 1271 солдата убитыми или тяжело ранеными в день. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные британской военной разведки.

Указывается, что до этого самый высокий уровень ежедневных потерь российских войск зафиксировали в мае, тогда он составлял 1262 солдата убитыми или ранеными.

Кроме того, отмечается, что сентябрь текущего года стал пятым месяцем подряд, когда потери российских солдат в среднем переваливали за 1000 солдат в день.

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По словам аналитиков, повышение уровня потерь связано с так называемыми "мясными штурмами" - распространенной тактикой российской пехоты.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве предположил, что вряд ли Россия сделает паузу зимой: "Я ожидаю, что Россия продолжит продвигаться вперед, прощупывая слабые места. Очень мрачно".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составиляют около 662 тысячи 970 человек личного состава. Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более 1,3 тысяч российских захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 8 940, боевых бронированных машин - 17 740, артиллерийских систем - 19 203, реактивных систем залпового огня - 1 223, средств ПВО - 973, самолетов - 368, вертолетов - 328.

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