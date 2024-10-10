Среди новых потерь захватчиков, в частности 41 артсистема.

Более тысячи российских оккупантов в очередной раз пополнили статистику потерь врага на войне против Украины.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 665 тыс. 200 (+1 тыс. 80 за сутки) человек.

Среди потерь в технике оккупантов, в частности 8 тыс. 945 (+1) единиц танков, 17 тыс. 765 (+14) боевых бронированных машин, 19 тыс. 263 (+41) артиллерийские системы и 1 тыс. 225 (+2) реактивных систем залпового огня.

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Также в этом перечне, в частности 976 (+3) единиц средств противовоздушной обороны, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 тыс. 767 (+49) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 619 (+1) крылатых ракет.

Кроме того, речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 26 тыс. 314 (+74) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 386 (+1) единиц спецтехники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, в результате удара по складу вооружения врага вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России было взорвано 400 ударных иранских беспилотников "Шахед". Они являются одним из основных средств для нанесения ударов по украинским городам.

Аналитик Forbes Дэвид Акс отметил, что с момента приобретения первых "Шахедов" в Иране в 2022 году Россия запустила более 8 тыс. взрывоопасных беспилотников. Он отмечает, что уничтожение 400 "Шахедов" должно снизить темпы российских ударов, но это временная победа.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что армия РФ могла снова захватить Волчанский агрегатный завод Харьковской области и, скорее всего, оккупировала Верхнекаменское Донецкой области. Кроме того, российские оккупанты продвинулись возле Северска Донецкой области на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 7, 8 и 9 октября.

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