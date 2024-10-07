Только с 6 сентября 2024 года российские войска потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин (примерно два батальона механизированной техники).

Россияне на Покровском направлении за год потеряни не менее пяти дивизий бронемашин и танков, говорится в отчете Института изучения войны.

"4 октября пользователь X, отслеживающий визуально подтвержденные потери российской техники и оборудования в Украине, подтвердил, что российские войска потеряли 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года… В ходе наступательных операций в Покровском районе российские войска потеряли в общей сложности 539 танков (примерно полторы дивизии) и 1020 боевых машин пехоты (примерно четыре-пять мотопехотных дивизий), при этом украинские войска уничтожили 381 танк и 835 бронемашин", – говорится в отчете.

Кроме того, по его данным, российские войска также потеряли 26 машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 11 буксируемых артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Видео дня

При этом с 6 сентября 2024 года российские войска потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин (примерно два батальона механизированной техники).

При этом аналитики ISW отмечают, что поскольку не все потери российской техники визуально документированы, то фактическое число потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, гораздо выше:

"С октября 2023 года российские войска продвинулись всего на 40 км на авдеевско-покровском операционном направлении, и потеря более пяти дивизий техники ради таких тактических успехов не может продолжаться бесконечно без фундаментальных изменений в способности России обеспечивать свою войну ресурсами".

Как отмечают в ISW, в долгосрочной перспективе России, вероятно, будет сложно адекватно снабжать свои части боевой техникой без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов оборонного промышленного производства, чего президент России Владимир Путин до сих пор старался избегать.

Потери России в Украине

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 6 октября общие потери России в Украине составили около 660 тысяч 470 человек личного состава.

По данным военного аналитического сайта Oryx, за всю войну Россия потеряла примерно три боевых бронированных машины на одну украинскую.

Аналитики из Королевского института объединенных служб, занимающегося военными исследованиями, подсчитали, что при нынешнем уровне потерь и темпе производстве в РФ, скорее всего, россияне исчерпают свои запасы бронированных боевых машин к 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: