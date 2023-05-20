На украинской земле ликвидировано немало бронетехники российских захватчиков.

Потери РФ в Украине на сегодня, 20 мая, перескочили новую психологическую отметку - теперь они составляют более 202 тысячи оккупантов.

За сутки на украинской земле ликвидировали 670 захватчиков, и теперь общее количество уничтоженных врагов составляет приблизительно 202430, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, на нашей земле ликвидировано немало вражеской бронетехники, в частности, пять боевых бронированных машин, а также четыре танка. Еще за сутки уничтожено 19 артиллерийских систем противника, шесть средств противовоздушной обороны, 32 дрона оперативно-тактического уровня, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре единицы спецтехники.

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Генштаб ВСУ утром 20 мая сообщил, что самые ожесточенные бои за прошедшие сутки продолжались за Бахмут и Марьинку, а также в районах Авдеевки, Новомихайловки и Степного. В Генштабе сообщали, что на ряде направлений противник пытался наступать, но успехов не имел.

РФ несет огромные потери в нашем государстве. По состоянию на 19 мая потери врага в Украине составили 201 тыс. 760 захватчиков.

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