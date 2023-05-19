Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 660 российских захватчиков.
Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 201 тысяч 760 (+660) человек ликвидировано;
- танков - 3777 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин - 7377 (+4);
- артиллерийских систем - 3210 (+12);
- РСЗО - 564 (+1);
- средства ПВО - 319 (+1);
- самолетов - 308;
- вертолетов - 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2769 (+10);
- крылатые ракеты - 1011 (+21);
- корабли/катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10);
- специальная техника - 419 (+1).
Как сообщал УНИАН, российские войска и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
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