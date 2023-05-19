Силы обороны за сутки уничтожили 660 оккупантов российских оккупантов / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 660 российских захватчиков.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 201 тысяч 760 (+660) человек ликвидировано;
  • танков - 3777 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин - 7377 (+4);
  • артиллерийских систем - 3210 (+12);
  • РСЗО - 564 (+1);
  • средства ПВО - 319 (+1);
  • самолетов - 308;
  • вертолетов - 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2769 (+10);
  • крылатые ракеты - 1011 (+21);
  • корабли/катера - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10);
  • специальная техника - 419 (+1).
Общие боевые потери России в Украине по состоянию на 19 мая / инфографика УНИАН

Как сообщал УНИАН, российские войска и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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