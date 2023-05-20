Самые горячие бои шли, в частности, в районах Авдеевки и Новомихайловки, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты пытались наступать, в частности, на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях и потерпели поражения.

Противник продожил сосредотачивали главные усилия на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском и Лиманском направлениях, там за минувшие сутки было более 80 боев, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в субботу утром, 20 мая.

По его данным, самые горячие боевые действия шли в районах Новомихайловки, Степного, Авдеевки, а также за Марьинку и Бахмут.

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"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора", - отметили в Генштабе.

На Шахтерском направлении противник возле Новомихайловки более 10 раз безуспешно пытался наступать. На Авдеевском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Первомайского, Авдеевки, Степного и Новокалинового, но не имели успехов. Кроме того, наши защитники возле Марьинки отразили более 20 вражеских атак.

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Утром 20 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг шесть раз бил по украинской земле ракетами, нанес 62 авиаудара, а также совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вследствие новых атак со стороны противника есть жертвы среди мирных людей, а также повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 20 мая россияне совершили 11-ю воздушную атаку на Киев. Ночью в городе раздавались взрывы. По предварительным сведениям, противник запустил по столице Украины иранские дроны-камикадзе. Все вражеские цели были уничтожены. В четырех районах столицы упали обломки дронов.

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