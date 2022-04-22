Россия потеряла уже более 21 тысячи военных в Украине / фото Facebook / Андрей Ставницер

Общие боевые потери российских захватчиков среди личного состава уже превысили 21 тысячу человек.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с 24 февраля по 22 апреля потери оккупантов ориентировочно составили:

  • личного состава - около 21200 человек ликвидировано;
  • танков ‒ 838 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 2162 единицы;
  • артиллерийских систем – 397 единиц;
  • реактивных систем залпового огня -138 единиц;
  • средства противовоздушной обороны - 69 единиц;
  • самолетов - 176 единиц;
  • вертолетов – 153 единиц;
  • автомобильной техники - 1523 единиц;
  • корабли/катера - 8 единиц;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 172 единицы;
  • специальная техника - 27 единиц;
  • пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 единицы.
Россия потеряла уже более 21 тысячи военных в Украине / изображение Генштаб

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои захватнические амбиции на украинской территории.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.

"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно простая - уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - заявил Данилов.

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