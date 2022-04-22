Общие боевые потери российских захватчиков среди личного состава уже превысили 21 тысячу человек.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с 24 февраля по 22 апреля потери оккупантов ориентировочно составили:
- личного состава - около 21200 человек ликвидировано;
- танков ‒ 838 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2162 единицы;
- артиллерийских систем – 397 единиц;
- реактивных систем залпового огня -138 единиц;
- средства противовоздушной обороны - 69 единиц;
- самолетов - 176 единиц;
- вертолетов – 153 единиц;
- автомобильной техники - 1523 единиц;
- корабли/катера - 8 единиц;
- цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 172 единицы;
- специальная техника - 27 единиц;
- пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 единицы.
Как писал УНИАН, президент США Джо Байден констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои захватнические амбиции на украинской территории.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.
"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно простая - уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - заявил Данилов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россия отвергла предложение установить пасхальное перемирие - Зеленский
- Войска РФ пытаются прорваться: ситуация на Херсонщине и Николаевщине напряженная
- Угроза захвата Мариуполя отступила: Арестович "расшифровал" разговор Путина и Шойгу (видео)
- Зеленский: с начала вторжения РФ Украина освободила около тысячи населенных пунктов