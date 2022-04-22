Более 2 тысяч боевых бронированных машин врага уничтожены в Украине.

Общие боевые потери российских захватчиков среди личного состава уже превысили 21 тысячу человек.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с 24 февраля по 22 апреля потери оккупантов ориентировочно составили:

личного состава - около 21200 человек ликвидировано;

танков ‒ 838 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 2162 единицы;

артиллерийских систем – 397 единиц;

реактивных систем залпового огня -138 единиц;

средства противовоздушной обороны - 69 единиц;

самолетов - 176 единиц;

вертолетов – 153 единиц;

автомобильной техники - 1523 единиц;

корабли/катера - 8 единиц;

цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 172 единицы;

специальная техника - 27 единиц;

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 единицы.

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои захватнические амбиции на украинской территории.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.

"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно простая - уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - заявил Данилов.

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