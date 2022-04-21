В нашей стране уже уничтожено 829 танков врага, поделились в Генштабе ВСУ.

С начала войны потери РФ в Украине достигли психологической отметки - уже составляют приблизительно 21 тысячу человек.

В нашей стране уже уничтожены, в частности, 829 вражеских танков и 2 118 боевых бронированных машин, поделился в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, также ликвидированы 1 508 единиц автомобильной техники, 172 самолета, 151 вертолет, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/катеров и 27 единиц специальной техники.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Сумах и в Житомире. Украинские военнослужащие давали достойный отпор противнику.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 20 апреля потери России в Украине составляли около 20 900 человек. По его данным, в нашей стране было уничтожено 815 танков.

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