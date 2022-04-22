Демократически избранные президент и правительство продолжают находиться у власти, а Вооруженные силы - сдерживать наступление захватчиков, подчеркнул американский лидер.

Президент США Джо Байден констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои захватнические амбиции украинской территории.

Об этом Байден написал в Twitter.

"Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются при власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоеванию Россией их страны", - заявил Байден.

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден выступил с новым заявлением относительно ситуации в Украине. По его словам, сейчас Россия переориентировала компанию на захват новых территорий на востоке Украины.

По его словам, Украина получит новый пакет военной поддержки на сумму 800 миллионов долларов и 500 миллионов долларов экономической помощи, а также анонсировал программу для украинских беженцев.

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