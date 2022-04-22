Россияне готовились к уничтожению Украины, ведь не считают ее государством.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.

Об этом Данилов заявил в интервью "Суспильному".

"Мы сознательны к тому, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста - уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что режим Путина не считает Украину государством и подготовил план ее уничтожения.

"Прописан план, как это должно было происходить. Концлагеря, потом должны были отправлять наших граждан на стройки в Сибирь 3-5 городов, которые определили Путин совместно с Шойгу (министр обороны РФ - УНИАН), когда они там говорили, что они развивать должны за счет наших граждан Сибирь. Таков был их план. Он начался с большой статьи господином Шойгу, господином называть его не совсем приятно и даже не нужно, этого человека. Эта статья была 6 сентября 2021 года", - добавил Данилов.

Как сообщал УНИАН, Данилов ранее говорил о планах России по создание концентрационных лагерей для украинцев.

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