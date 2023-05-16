В частности, поражены пять районов сосредоточения живой силы противника, отметили в Генштабе.

Украинские защитники в течение суток нанесли более 10 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а также три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пять районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов противника и один пункт горюче-смазочных материалов оккупантов, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00 вторника, 16 мая.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три - по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение этих суток наши защитники уничтожили один иранский ударный БПЛА Shahed и два разведывательных дрона", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более роты оккупантов. Также было уничтожено и повреждено 18 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, шесть БМП, один танк, два дрона "Ланцет-3", РЭБ "Силок-01", РЛС "Аистенок" и гаубица 2А-65 "Мста-Б".

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на 16 мая уже составляют примерно 199 980 российских захватчиков.

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