По состоянию на утро 16 мая потери россиян в Украине достигли очередной выдающейся отметки. С начала полномасштабного вторжения ликвидировано 199 980 оккупантов.
По информации Генерального штаба ВСУ, боевые общие потери с 24 февраля 2022 года составили:
- личного состава - около 199980 (+520) человек ликвидировано;
- танков - 3762 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин - 7348 (+12);
- артиллерийских систем - 3150 (+13);
- РСЗО - 562;
- средства ПВО - 316;
- самолетов - 308;
- вертолетов - 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2732 (+12);
- крылатые ракеты - 973;
- корабли/катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6048 (+14);
- специальная техника - 410 (+3).
Ситуация на фронте по состоянию на 16 мая - что известно
За минувшие сутки, 15 мая, пилоты ВСУ нанесли девять ударов, а также ликвидированы шесть беспилотников россиян..
Кроме того, артиллеристы с ракетчиками поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артподразделений, ЗРК, пять станций РЭБ, а также склад боеприпасов.
Всего защитники Украины отбили 49 атак врага на основных направлениях фронта: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.