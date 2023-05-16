Всего было уничтожено 199 980 вражеских военных, 520 из которых - за прошедшие сутки.

По состоянию на утро 16 мая потери россиян в Украине достигли очередной выдающейся отметки. С начала полномасштабного вторжения ликвидировано 199 980 оккупантов.

По информации Генерального штаба ВСУ, боевые общие потери с 24 февраля 2022 года составили:

личного состава - около 199980 (+520) человек ликвидировано;

танков - 3762 (+3) единицы;

боевых бронированных машин - 7348 (+12);

артиллерийских систем - 3150 (+13);

РСЗО - 562;

средства ПВО - 316;

самолетов - 308;

вертолетов - 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2732 (+12);

крылатые ракеты - 973;

корабли/катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 6048 (+14);

специальная техника - 410 (+3).

Ситуация на фронте по состоянию на 16 мая - что известно

За минувшие сутки, 15 мая, пилоты ВСУ нанесли девять ударов, а также ликвидированы шесть беспилотников россиян..

Видео дня

Кроме того, артиллеристы с ракетчиками поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артподразделений, ЗРК, пять станций РЭБ, а также склад боеприпасов.

Всего защитники Украины отбили 49 атак врага на основных направлениях фронта: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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