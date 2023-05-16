Обезврежено шесть вражеских БМП, танк, два БпЛА "Ланцет-3".

На Таврическом направлении за 15 мая Силы обороны Украины уничтожили больше роты российских оккупантов и обезвредили 18 единиц вооружения и военной техники россиян.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, за прошедшие сутки враг 22 раза атаковал позиции наших защитников, однако не имел успеха и отошел.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 672 огневых задачи.

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В частности, как уточнил Тарнавский, речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 18 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 6 БМП, 1 танк, 2 БпЛА "Ланцет-3", РЭБ "Силок-01", РЛС "Аистенок", станция РЕР "Артикул-М", гаубица 2а-65 "Мста-Б", - проинформировал командующий.

Потери России в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 520 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года составили 199 тысяч 980 человек.

Также Силы обороны за минувшие сутки уничтожили три вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем и 12 БПЛА оперативно-тактического уровня.