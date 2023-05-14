Также были разбиты два склада боеприпасов, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и четыре удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Также защитниками сбиты три вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены два разведывательных дрона типа Zala, четыре барражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще пять - неустановленного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны, два склада боеприпасов, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника", - отмечается в сообщении.

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Война в Украине: новости

Самая главная новость последних нескольких дней, это то, что украинские силы достигли новых территориальных успехов в ходе контратак в районе Бахмута. Успехи украинских военных подтвердила британская разведка и Институт изучения войны.

Тем временем оккупанты партиями свозят из РФ осужденных на оккупированную часть Луганской области. Там им организованы 4-недельные курсы общевойсковой подготовки для дальнейшего участия в войне против Украины.

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