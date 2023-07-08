Сообщается, что последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения.

С начала контрнаступления ВСУ 4 июня на территории Украины погиб по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника российских вооруженных сил, а также еще 12 офицеров, пишет русская служба BBC.

"Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину", - говорится в публикации.

Журналисты также напомнили о 13 военных летчиках, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК "Вагнер" на территории России в конце июня.

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Отмечается, что новый скачок потерь среди командиров указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряд своих системных проблем:

"Данные о гибели офицеров, а также свидетельства выживших указывают на то, что в российской армии - даже через 16 месяцев после начала вторжения - все еще не решена проблема оперативной связи между соседними подразделениями на передовой, а также между передовой и командными пунктами".

Также сообщается, что, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 55 тысяч человек погибшими, а безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 247 тысяч человек.

Потери России в Украине на 8 июня - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения уже ориентировочно составили 233 440 человек. Только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 630 российских оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Также продолжается уничтожение российской военной техники и вооружений, всего предварительно уничтожено: 4074 танков, 7953 боевые бронированные машины, 4346 артиллерийских систем, 661 реактивная система залпового огня, 410 установок ПВО.