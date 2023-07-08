Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения уже ориентировочно составили 233 440 человек. Только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 630 российских оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Также продолжается уничтожение российской военной техники и вооружений. За последние сутки украинские защитники обезвредили:
- 4 танка (всего ‒ 4074),
- 9 боевых бронированных машин (7953),
- 16 артиллерийских систем (4346),
- 3 реактивные системы залпового огня (661),
- 2 установки ПВО (410),
- 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (3666),
- 16 автомобилей и автоцистерн (6914),
- 7 единиц специальной техники (619).
Ситуация на фронте – последние новости
Независимые наблюдатели подтверждают, что ВСУ добились значительных тактических успехов возле города Бахмут. Кадры с геолокацией свидетельствуют, что украинские силы продвинулись в районе села Ягодное – на стратегически важном участке к северу от Бахмута.
На фоне украинского контрнаступления российский агрессор пытается активно наступать на Лиманском направлении, чтобы вынудить украинское командование отвлечь силы от стратегического наступления на юге. Также враг оказывает давление в районе Марьинки и Авдеевки.