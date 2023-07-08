Только за вчерашний день ВСУ ликвидировали солдат и техники, которых хватит на хорошо оснащенный батальон.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения уже ориентировочно составили 233 440 человек. Только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 630 российских оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Также продолжается уничтожение российской военной техники и вооружений. За последние сутки украинские защитники обезвредили:

4 танка (всего ‒ 4074),

9 боевых бронированных машин (7953),

16 артиллерийских систем (4346),

3 реактивные системы залпового огня (661),

2 установки ПВО (410),

14 БПЛА оперативно-тактического уровня (3666),

16 автомобилей и автоцистерн (6914),

7 единиц специальной техники (619).

Ситуация на фронте – последние новости

Независимые наблюдатели подтверждают, что ВСУ добились значительных тактических успехов возле города Бахмут. Кадры с геолокацией свидетельствуют, что украинские силы продвинулись в районе села Ягодное – на стратегически важном участке к северу от Бахмута.

Видео дня

На фоне украинского контрнаступления российский агрессор пытается активно наступать на Лиманском направлении, чтобы вынудить украинское командование отвлечь силы от стратегического наступления на юге. Также враг оказывает давление в районе Марьинки и Авдеевки.

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