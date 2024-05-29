Потери РФ стремительно растут: Генштаб обновил данные по уничтоженным россиянам (инфографика)

За минувшие сутки украинские бойцы "отминусовали" 1 тысячу 300 оккупантов.

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны составили уже около 505 тысяч 100 человек личного состава.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 1 тысячу 300 оккупантов.

Вражеских танков было уничтожено 7 тыс. 700 (+8 за сутки) единиц, боевых бронированных машин - 14 тыс. 891 (+33), артиллерийских систем - 13 тыс. 66 (+37), реактивных систем залпового огня - 1 тыс. 87 (+2).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 815 единиц, самолетов - 357, вертолетов - 326, беспилотников оперативно-тактического уровня - 10 тыс. 510 (+28), а крылатых ракет - 2 тыс. 222.

Также кораблей/катеров врага было уничтожено 27 единиц, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 17 тыс. 796 (+56), а специальной техники - 2 тыс. 142 (+20).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, 28 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что самые интенсивные бои сейчас происходят на Покровском, Купянском и Кураховском направлениях. И сейчас российские оккупанты рвутся к магистрали Покровск-Константиновка и хотят выйти, в частности к крупным населенным пунктам - Курахово, Покровск.

По словам Волошина, противник пытается передвигаться малыми группами, а наши воины уничтожают оккупантов на том направлении, чтобы сделать невозможным продвижение вражеских войск.

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