ВСУ возле Покровска "минусуют" разрекламированные российские танки "Прорыв".

Возле Покровска ВСУ "минусуют" разрекламированные российские танки Т-90 "Прорыв". Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Киев24, информируя о ситуации в зоне ответственности группировки на восточном фронте.

По его словам, наиболее интенсивные бои сейчас происходят на Покровском, Купянском и Кураховском направлениях. И сейчас оккупанты рвутся к магистрали Покровск-Константиновка и хотят выйти в частности к крупным населенным пунктам, как Курахово, Покровск.

"Враг пытается прорвать оборону наших войск и развить успех, в частности выйти к крупным населенным пунктам, как Курахово, Покровск. И после того, как Россия бросила силы и средства на захват Очеретино, оккупанты рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. С этой целью как раз проводят штурмовые действия, чтобы захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", - рассказал он.

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По словам Волошина, враг пытается передвигаться малыми группами.

"Наши воины уничтожают оккупантов на том направлении, чтобы сделать невозможным продвижение вражеских войск. Потери у противника немаленькие. В частности, почти 90 оккупантов убитыми и ранеными (за сутки), уничтожено 1 БМП, боевую бронированную машину пехоты и три единицы автомобильной техники. Ну, и в частности на том направлении на днях было уничтожено нашими военнослужащими разрекламированный российский танк "Прорыв Т-90". Уничтожили его с помощью ударных БПЛА военнослужащие бригады "Магура". На их счету на том направлении уже шесть уничтоженных танков "Прорыв", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, ранее Волошин информировал о ситуации на Харьковском направлении. Он отметил, что Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечье - Глубокое и успешно выбивают его с позиций. На направлении наступление россиян остановлено. Он отметил, что противник имел определенный успех на направлениях Волчанском и Стрелечья - Глубокое и сейчас пытается насыщать эти направления техникой и живой силой, чтобы не дать Силам обороны в полной мере перехватить тактическую инициативу на поле боя.

По словам Волошина, враг не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы.

По его данным, враг также не оставляет попыток и продолжает штурмовые действия в районе Часового Яра и окрестностей города.

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