ВСУ атакуют вражескую армию всем, что есть / фото ОК "Запад"

За прошедшие сутки, 27 мая, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1460 российских военных.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины выросли до 503 800 человек. Кроме того, Силы обороны превратили в металлолом тысячи единиц техники и вооружения:

  • танков - 7692 (+21);
  • боевых бронированных машин - 14858 (+40);
  • артиллерийских систем - 13029 (+48);
  • РСЗВ - 1085 (+1);
  • средства ПВО - 815 (+0);
  • самолетов - 357 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10482 (+15);
  • крылатые ракеты - 2221 (+0);
  • корабли /катера - 27 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17740 (+46);
  • специальная техника - 2122 (+4).
Украинские войска уничтожили 50 ББМ, 48 артсистем и 21 танк на фронте, - Генштаб

Война в Украине - последние новости

В течение прошлой недели, с 20 мая по 26 мая, Силы обороны Украины нанесли российским оккупантам немалые потери. В частности, вражеские потери в личном составе составляют 8650 захватчиков.

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По оценке Германии, российская армия ежемесячно может терять около 24 тысяч своих солдат.

Российские "Медиазона" и "Би-би-си" ведут список имен погибших российских военных, о смерти которых сообщали публично. Им известно уже более 55 тысяч имен

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