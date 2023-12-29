В частности, было поражено пять складов боеприпасов захватчиков.

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, захватчики активно применяют оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники и увеличили количество авиаударов.

"Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. Противник применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БпЛА "Shahed - 136/131" были уничтожены", - отметили в Генштабе.

Всего враг нанес 134 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пять складов боеприпасов и еще две другие важные цели врага.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 357 тыс. 520 человек.

В частности, вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 953 единицы, боевых бронированных машин - 11 тыс. 33, а артиллерийских систем - 8 тыс. 417.

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