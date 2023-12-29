Также уничтожено 13 танков, 18 боевых бронированных машин и 26 артиллерийских систем.

Украинские воины несмотря на тяжелые условия на фронте гонят оккупантов с нашей земли. Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 850 российских захватчиков.

В сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 декабря 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 357 520 человек (850 за минувшие сутки);

танков - 5953 (+13) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 11033 (+18);

артиллерийских систем – 8417 (+26);

реактивных систем залпового огня - 938 – + 3);

средства ПВО ‒ 620 (+3);

самолетов / вертолетов – 329 / 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36);

крылатые ракеты ‒ 1620;

корабли/катера - 23;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 11215 (+35);

специальная техника - 1254 (+7).

Ситуация на фронте по состоянию на 29 декабря - последние новости

28 декабря россияне в течение дня 13 раз штурмовали позиции украинских защитников на левобережье Днепра на Херсонщине.

Видео дня

29 декабря во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Враг еще ночью запустил по нашим территориям дроны "Шахед". Также есть угроза баллистического удара.

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