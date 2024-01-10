В частности, украинская авиация поразила семь мест сосредоточения захватчиков.

Силы обороны Украины "поджарили" места скопления российских захватчиков у линии фронта. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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"Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника", - сказано в сводке.

При этом, в свою очередь, в целом российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун информирует, что на фронте значительно возросло количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление и сдаются в плен. Из-за этого высшее командование оккупантов угрожает расстрелами и осуществляет физическое насилие над ними.

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