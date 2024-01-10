Потери врага в технике за сутки – "минус" 42 единицы.

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов. Только за сутки ликвидировано почти 400 человек.

Как сообщил бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 705 артобстрелов.

Тарнавский подчеркнул, что наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

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"Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 391 человека и 42 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 10 ББМ, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 17 БПЛА и 7 автомобилей", - информировал бригадный генерал.

Война в Украине - ситуация на Авдеевском направлении

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун на днях рассказал, что на Авдеевском направлении всего за месяц почти 100 российских захватчиков сдались в плен и предположил, что из-за морозной погоды, количество желающих сдаться в плен среди оккупантов будет расти. Также из-за ухудшения погодных условий противник уменьшил количество артиллерийских обстрелов и запусков БПЛА.

Как известно, в частности под Авдеевкой уже длительное время идут ожесточенные бои, враг штурмует позиции украинских защитников.

В декабре президент Российской Федерации Владимир Путин приказал своей армии захватить Авдеевку в Донецкой области до конца года. В Кремле хотели "начать год с побед на фронте".

Аналитики Института изучения войны отмечали, что российские оккупанты в декабре имели незначительные продвижение вперед возле Авдеевки, в частности, южнее железнодорожной линии, которая проходит к северо-западу от Степного - примерно 7 км к северо-западу от города.

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