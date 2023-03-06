Группа оккупантов из числа боевиков "Вагнер" пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских защитников на Бахмутском направлении.

Украинские пограничники рассказали, как уничтожили семерых российских захватчиков возле Бахмута в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram. Инцидент произошел на днях, когда группа "вагнеровцев" пыталась атаковать один из украинских опорных пунктов на Бахмутском направлении. Их остановили в ближнем бою.

"Потеряв часть сил, враг начал отходить. Аэроразведка Нацгвардии выследила беглецов, а пограничники-минометчики уничтожили по меньшей мере 7 захватчиков", - говорится в сообщении.

Видео дня

Что происходит в Бахмуте

Как известно, оборона города продолжается уже более полугода, российские захватчики бросают на захват города значительные силы и несут большие потери. В России по меньшей мере восемь раз устанавливали новые даты захвата Бахмута.

6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было решено продолжить оборонительную операцию в городе.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что об окружении города пока речь не идет.

Между тем глава российской ЧВК "Вагнер" Пригожин заявлял, что отступление захватчиков приведет к контрнаступлению украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: