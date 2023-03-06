Секретарь СНБО рассказал о решении, которое было принято во время сегодняшней Ставки верховного главнокомандующего.

Оборона города Бахмут в Донецкой области будет продолжаться.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. "Сегодня на Ставке верховного главнокомандующего Бахмут был ключевой темой для обсуждения. После соответствующих докладов генералов было принято решение продолжить оборонительную операцию. Это совместное решение военного руководства и всех членов Ставки", - рассказал Данилов.

Он отметил, что ситуация на Бахмутском направлении, которое является важнейшим для Украины, является сложной, но контролируемой. "Об окружении Бахмута пока речь не идет", - добавил Данилов.

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Бои за Бахмут

Как сообщал УНИАН, 6 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои в районе Бахмута достигли наивысшего уровня напряженности.

Также сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций в городе должны продолжиться.

Позже Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские оккупационные войска не имеют успеха в штурме Бахмута и несут огромные потери.

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