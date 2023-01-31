Танк противники на днях ликвидировали морпехи.

В Донецкой области украинские морские пехотинцы зрелищно уничтожили так российских захватчиков из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Вражеский танк на днях ликвидировала 36 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. "...в Донецкой области метким выстрелом противотанкисты... поразили российский танк, который рашисты, убегая, оставили на поле боя", - говорится в сообщении.

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Ситуация на Донбассе - что надо знать сегодня

Утром 31 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины на Донбассе отразили атаки врага возле 13 населенных пунктов. В частности, боевые действия были в Донецкой области возле Авдеевки, Бахмута и Угледара.

Противник понес значительные потери на Донбассе. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня общие потери России в Украине составляют около 127500 захватчиков. Кроме того, противник потерял 3201 танк.

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