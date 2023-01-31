Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинские силы обороны отбили атаки войск РФ около 13 населенных пунктов на востоке страны.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за минувшие сутки отражены атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Спорное, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар Донецкой области.

Отмечается, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняет ранее захваченные рубежи.

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"Отмечается уныние личного состава подразделений российской федерации из-за решений собственного военно-политического руководства и истощения личного состава от интенсивности боевых действий", – информирует Генштаб.

Согласно сообщению, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений противника.

Война в Украине - что стоит знать

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. По оценке американского Института изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин готов затянуть полномасштабную войну против Украины еще на шесть месяцев.

Пока войска оккупантов сосредоточены на боях за Донецкую и Луганскую области, какими бы значительными ни были их потери на этих направлениях. В частности, россияне штурмуют Угледар, вероятно, пытаясь отодвинуть ВСУ подальше от так называемого "крымского коридора".

Активизация врага на Донецком направлении, по мнению аналитиков, направлена на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению. Сами же оккупанты, как прогнозируют в ISW, готовятся к большому наступлению в Луганской области.

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