За сутки, в частности, было ликвидировано 9 вражеских боевых бронированных машин.

За сутки уничтожено 850 оккупантов, и общие потери России в Украине составляют более 127 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также за прошедшие сутки увеличилось количество уничтоженной вражеской техники: боевых бронированных машин - до 6378 (+9) единиц, артиллерийских систем - 2197 (+1), РСЗО - 454 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+4), автомобильной техники и автоцистерн - 5048 (+7), спецтехники - до 200 (+1).

Кроме того, от начала войны Силы обороны ликвидировали: вражеских танков - 3 201 , средств ПВО - 221, самолетов - 293, вертолетов - 284, кораблей/катеров - 18 единиц, крылатых ракет - 796.

Видео дня

Ситуация на фронтах в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по трем вражеским пунктам управления, двум складам боеприпасов и около 10 мест сосредоточения сил оккупантов.

Также стало известно, что защитники нашего государства на Донбассе отразили вражеские атаки возле 13 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: