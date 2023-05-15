За сутки также было уничтожено, в том числе 24 беспилотника, 21 артсистему и 11 боевых бронированных машин.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 14 мая, уничтожили еще 580 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.05.23 среди личного состава ориентировочно составили около 199 тыс. 460 (+580 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 3 тыс. 759 (+3) единиц, боевых бронированных машин – 7 тыс. 336 (+11), артиллерийских систем – 3 тыс. 137 (+21), реактивных систем залпового огня – 562.

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Кроме того, средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 316 (+2), самолетов – 308, вертолетов – 294, беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 тыс. 720 (+24), крылатых ракет - 973 (+3).

Также кораблей/катеров было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистер – 6 тыс. 34 (+16), а специальной техники ‒ 407 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние данные

Ранее сегодня, 15 мая, Генштаб в своей утренней сводке сообщил о нанесении украинской авиацией 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы врага, четыре артподразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще семь важных целей противника.

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