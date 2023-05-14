Силы обороны лишили врага техники и боеприпасов.

В Херсонской области Силы обороны уничтожили мощный миномет "Тюльпан" и другую технику врага. Как сообщает оперативное командование "Юг", украинская авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы врага в Каховском районе.

"Выполнение огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями привело к потерям врага в личном составе - 16 рашистов, пяти беспилотных летательных аппаратов ударного и оперативно - тактического типов, пяти боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты в ходе действий украинских защитников потеряли две крупнокалиберные пушки, два полевых пункта боеприпасов, стольких же камер видеонаблюдения и еще четырех единиц автотехники.

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Надо отметить, что "ювелиры" ВСУ также уничтожили самоходный миномет "Тюльпан" врага.

"Тюльпан" - советский самоходный миномет, предназначенный для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, и способный вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Такое оружие россияне использовали при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и при штурме завода "Азовсталь" в 2022 году.

По данным из открытых источников, "Тюльпан" - самоходная установка невероятной силы, является мощным оружием, даже при применении обычных боеприпасов.

Напомним, накануне Силы обороны уничтожили много вражеской техники на юге страны: две крупнокалиберные пушки "Гиацинт", авто-бронетехнику, полевой пункт боепоставки, наземную станцию управления БПЛА и наблюдательный пункт.

Также ликвидированы десятки оккупантов.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения Правобережной части Херсонской области и Херсона украинскими силами, российские оккупанты не прекращают обстреливать деоккупированную территории обстрелами из различных видов оружия, убивая население и нанося значительные разрушения инфраструктуре. Так, 13 мая в четыре утра российские оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине авиабомбами, причинив значительные разрушения.

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