Авиация нанесла удары по вражеским позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе.

В Херсонской области Силы обороны Украины продуктивно отработали по противнику.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", украинская авиация нанесла три удара по вражеским позициям ПВО и скоплению живой силы в Скадовском районе.

"Силами нашей противовоздушной обороны уничтожены три БпЛА противника оперативно-тактического уровня", - рассказали военные.

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Отмечается, что общие потери захватчиков в результате отработки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ составили десять оккупантов, пять лодок, танк Т-72/62, семь единиц инженерной и авто-бронетехники.

Другие достижения украинских военных в Херсонской области

14 мая стало известно, что Силы обороны в Херсонской области уничтожили мощный миномет "Тюльпан". Это оружие, которое способно вести огонь тактическими ядерными боеприпасами, враг использовал при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и завода "Азовсталь" в 2022 году.

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