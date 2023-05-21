Ситуация в Черном и Азовском морях изменилась, отметили в ОК "Юг".

На южном направлении российские захватчики понесли потери благодаря ювелирной работе Вооруженных сил Украины.

Как псообщает оперативное командование "Юг" ВСУ, вчера, 20 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения "подкоротили" вражескую армию. "Минусованы 16 оккупантов, реактивная система залпового огня "Град", крупнокалиберная гаубица, две единицы автотехники и противотанковый комплекс. Также уничтожен полевой пункт боепоставки", - рассказали в командовании.

Военные отметили, что враг не прекращает обстрелы правобережья. В частности, его авиация нанесла удар четырьмя КАБ-500 в направлении Станислава. Разрушено и повреждено до 10 зданий: жилые дома, магазины, кофейня, Дом культуры, объекты энергетической инфраструктуры.

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Кроме того, "вторая армия мира" время от времени напоминает о своем присутствии и на Кинбурнской косе, обстреливая Очаковскую, Куцурубскую громады Николаевской области и Днепро-Бугский лиман.

"Так захватчики подчеркивают угрозу морским торгово-транспортным путям на фоне международного обсуждения привлечения портов николавского региона к зерновой инициативе", - констатируют в "Юге".

Также в командовании добавили, что есть некоторые изменения в Черном и Азовском морях, там сейчас находится десять и один корабли, соответственно.

"Два подводных ракетоносителя, снаряженные восемью "Калибрами", продолжают боевое дежурство. Ракетная опасность остается на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 21 мая составляют 203160 оккупантов. Кроме того, в частности, ликвидировано 564 реактивных системы залпового огня.

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Напомним, что 20 мая враг пытался применить на юге три ударных беспилотника типа "Ланцет", но противовоздушная оборона их уничтожила вместе со шпионами "Мерлин-ВР" и "Орлан-10".

Также сообщалось, что в субботу, 20 мая, группировка в Черном и Азовском морях состояла из восьми кораблей захватчиков, среди которых был подводный ракетоноситель.

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