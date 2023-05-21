Враги за сутки потеряли немало техники, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине на сегодня, 21 мая, пересекли очередную "красную линию" и теперь уже превышают отметку 203 тысячи захватчиков.

В нашем государстве за прошедшие сутки "минусовали" еще 730 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. Теперь общие вражеские потери составляют примерно 203160 захватчиков.

Кроме того, противники потеряли немало техники и вооружения: 16 боевых бронированных машин, два танка, 29 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 21 дрон оперативно-тактического уровня, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы спецтехники.

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Утром 21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что противник сосредотачивает главные усилия на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Марьинском и Лиманском направлениях. По его данным, там за сутки было 53 боя. Горячими точками остаются Марьинка и Бахмут.

Враги на нашей территории несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине на 20 мая составили 202430 оккупантов.

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