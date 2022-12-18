Авиация Украины за сутки нанесла по противнику ряд ударов.

В течение суток украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Также нанесены три удара по вражеским позициям зенитно-ракетных комплексов, идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

По его данным, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два склада боеприпасов противника.

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Генштаб ВСУ сообщал, что враги сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Уже длительное время идут жестокие бои за Бахмут.

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что в этом городе для противников устраивали ловушку. Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении защитники Украины на протяжении дня "выводят из строя, видимо, батальон (400-800 человек)".

Стоит отметить, что по состоянию на 18 декабря общие потери России в Украине составляют около 98 тысяч 280 человек.

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