За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 590 российских захватчиков.
Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России с 24 февраля по 18 декабря среди личного состава ориентировочно составили около 98 тысяч 280 человек.
Кроме того, Россия потеряла:
- танков - 2 тысячи 987 (+2 за минувшие сутки),
- боевых бронированных машин - 5 тысяч 963 (+5),
- артиллерийских систем - 1 тысячу 948 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тысячу 649 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 тысячи 579 (+2).
Также с 24 февраля уничтожена РСЗО - 410, средств ПВО - 211, самолетов - 281, вертолетов - 264, крылатых ракет ‒ 653, кораблей/катеров - 16, специальной техники - 174.
"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.
Война в Украине - последние новости
По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов, а также поразили восемь районов сосредоточения живой силы русских.
По данным Института изучения войны (ISW), из-за "вагнеровцев" в армии РФ усиливается раскол. Отмечалось, что российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут Донецкой области. На этом направлении безуспешно воюют бойцы ЧВК "Вагнер".