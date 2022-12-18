Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 590 российских захватчиков.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России с 24 февраля по 18 декабря среди личного состава ориентировочно составили около 98 тысяч 280 человек.

Кроме того, Россия потеряла:

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танков - 2 тысячи 987 (+2 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 5 тысяч 963 (+5),

артиллерийских систем - 1 тысячу 948 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тысячу 649 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 4 тысячи 579 (+2).

Также с 24 февраля уничтожена РСЗО - 410, средств ПВО - 211, самолетов - 281, вертолетов - 264, крылатых ракет ‒ 653, кораблей/катеров - 16, специальной техники - 174.

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов, а также поразили восемь районов сосредоточения живой силы русских.

По данным Института изучения войны (ISW), из-за "вагнеровцев" в армии РФ усиливается раскол. Отмечалось, что российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут Донецкой области. На этом направлении безуспешно воюют бойцы ЧВК "Вагнер".