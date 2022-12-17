Бахмут даже оперативно неважен, утверждают в ОП.

Город Бахмут в Донецкой области для украинских военных важен только в том плане, что там для российских захватчиков устроена ловушка.

Наши воины удержат Бахмут, поделился мнением советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его словам, даже если представить невероятную вещь, что защитники Украины покинули Бахмут, то это абсолютно ничего не решает.

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"...Он даже оперативно неважен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где жжем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока есть", - сказал собеседник.

Арестович добавил, что на этом направлении украинские бойцы за день "выводят из строя, видимо, батальон (400-800 человек - Ред.)".

Бои за Бахмут 2022 - что надо знать

За Бахмут идут жестокие бои, враг понес огромные потери.

В начале декабря Алексей Арестович говорил, что противник хочет окружить город - выйти к западу от него и надеется перерезать трассу Константиновка - Бахмут.

17 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики безуспешно продолжают пытаться прорвать нашу оборону.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине по состоянию на 17 декабря составляют около 97 тысяч 690 человек.

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