Для властей РФ граждане - это "пушечное мясо", считает бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Российские оккупанты не защищают своих людей, они используют противовоздушную оборони "веерным способом".

Противнику главное сбить воздушную цель, а обычные граждане для РФ - "пушечное мясо", рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал нашей армии Николай Маломуж в эфире "FreeДом". "Россия не защищает своих граждан и использует, я бы сказал, таким веерным способом свою ПВО: попало куда попало, лишь бы сбить. А куда оно упадет? На центр города, в дом залетит… Они об этом не беспокоятся", - заявил эксперт.

Маломуж добавил, что в российском городе Белгород были нанесены удары по некоторым объектам, и ПВО России не сработала, чтобы защитить людей. "…хотя Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) обещал защитить, но не сработало - не защитил, и никогда не будет такого, потому что (граждане РФ, - Ред.) - "пушечное мясо", - полагает экс-глава СВР.

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Россияне уже не раз били с территории Белгородской области по мирным украинским населенным пунктам.

30 декабря прошлого года в Белгороде были мощные взрывы. Российские власти утверждали, что якобы атакованы мирные жители, и есть более 100 пострадавших и 25 жертв.

Потом появилась информация, что украинские Силы обороны ударили по военным объектам захватчиков в Белгородской области, однако из-за непрофессиональной работы вражеской ПВО обломки упали в центре Белгорода.

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