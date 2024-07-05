Уничтожены, в том числе три российских лейтенанта, сообщил украинский воин.

Потери России в войне с Украиной среди офицерского состава возросли, в частности, стали "грузом 200" (уничтожены) подполковник из Федеральной службы безопасности Анатолий Торопчанин и командир разведывательно-штурмовой роты (сотни) отряда "Рось" казачьей бригады "Днепр" Добровольческого штурмового корпуса Иван Марков по кличке "Кришна".

Ликвидированы также три российских лейтенанта - Кирилл Демьяненко, Константин Зыков и Евгений Чевгун, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатоший Штефан, который известен под позывним "Штирлиц".

"…успешно демобилизированы: майор Афанасьев Иван, предварительно - центр специального назначения "Сенеж" (Солнечногорск); капитан Архипов Денис…; старший лейтенант Ларин Никита; старший лейтенант Рязанов Алексей, заместитель командира батальона 810 ОБрМП (отдельная бригада морской пехоты, - Ред.)", - поделился воин в Telegram.

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Какие потери РФ на 5 июля 2024 года - что стоит знать сейчас

В ночь на пятницу, 5 июля, Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики продолжают пытаться прорваться вглубь нашей страны, получают достойный отпор и несут серьезные потери. По сведениям Генштаба, на протяжении четверга на передовой было зафиксировано 130 боевых столкновений.

Общие потери РФ на 5 июля 2024 составляют приблизительно 548 тыс. 580 оккупантов. Кроме того, Россия уже потеряла 8142 танка и 15 тыс. 611 боевых бронированных машин.

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