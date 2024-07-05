На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий.

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам оккупантов прорваться в глубину нашей территории. С начала суток, 4 июля, на передовой произошло 130 боевых столкновений.

Об этом в сводке по состоянию на 22:00 сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов с применением 76 КАБов и задействовали 473 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцев и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили 14 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались. Враг понес немалые потери – по предварительной информации, речь идет о 128 оккупантах погибшими и ранеными. Уничтожена одна артиллерийская система, два танка, шесть ББМ и шесть автомобилей, поражено 43 укрытия личного состава и одно место хранения боеприпасов.

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Четыре раза враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Успеха не имел. На Лиманском направлении оккупанты 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении враг восемь раз совершил атакующие действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. На Краматорском направлении россияне совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григорьевки и Клещиевки.

"На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеновки и Яснобродовки. Нашими воинами отражено 23 вражеские атаки, 10 боевых столкновений еще продолжаются", – говорится в сообщении.

Предварительные потери агрессора на Покровском направлении составили 234 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк и одна боевая бронированная машина.

В то же время на Кураховском направлении по состоянию на 22:00 было зафиксировано 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Парасковиевка.

На Времовском направлении россияне семь раз штурмовали передний край украинской обороны в районах Водяного и Макаровки. На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботино. На Приднепровском направлении две попытки врага захватить позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу.

"Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Стоит отметить воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери", – добавили в Генштабе.

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Проект DeepState заявил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Аналитики заявили, что получили много сообщений от бойцов, "которые содержали критическое и неутешительное положение дел в районе Торецка, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка". Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает все направления на фронте. Больше всего боев сейчас фиксируется на Покровском направлении, "но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных", сказал глава государства.

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