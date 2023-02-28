В частности, поражены две позиции зенитно-ракетных комплексов россиян.

Авиация Сил обороны Украины в последний день зимы, 28 февраля, нанесла три удара по районам сосредоточения российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) россиян.

Также отмечается, что РФ и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины:

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"В течение суток противник нанес ракетный и два авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - данные Генштаба на 28 февраля

Напомним, по состоянию на 28 февраля общие боевые потери России в Украине предварительно составляют 149 240 человек личного состава, а также 3388 танков, 6630 боевых бронированных машин и 2383 артиллерийских систем.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозирует, что март 2023 года должен продемонстрировать рекордные потери России в Украине.