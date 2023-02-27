Сообщается, что украинские воины за сутки уничтожили 9 из 12 иранских дронов.

Авиация Сил обороны Украины за 27 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, воины за сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных дронов типа Shahed-136 и 1 - типа Zala.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что войска РФ за сутки нанесли восемь ракетных, 28 авиационных ударов (12 из них - иранскими дронами), а также совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 27 февраля - данные Генштаба

Как писал УНИАН, по состоянию на утро 27 февраля 2023 года общие боевые потери России в Украине предварительно составили 148 тысяч 690 военных.

Также Россия на войне в Украине потеряла: танков - 3385, боевых бронированных машин - 6621, артиллерийских систем - 2380, РСЗО - 475, средств ПВО - 247, самолетов - 300, вертолетов - 288.