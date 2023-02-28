Среднесуточное уничтожение российских оккупантов было рекордным в феврале, отметил обозреватель.

Март 2023 года должен продемонстрировать рекордные потери России в Украине.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что, к сожалению, февраль такой показатель не продемонстрировал, однако, это по большей части из-за того, что февраль - самый короткий месяц в году:

"Если бы не укороченность самого месяца, то показатель потерь установил бы рекорд… Мы можем констатировать, что среднесуточное уничтожение российских оккупантов и вправду было рекордным в феврале, но особенности длительности месяца не позволили ему стать рекордным".

Как отметил эксперт, потери по технике российских войск показывают, как дефицитность, так и относительную компенсированность, однако, даже при таких показателях, март однозначно должен продемонстрировать рекордный показатель потерь России.

"Процесс компенсации потерь средне и легкобронированной техники все больше упирается и тормозится многолетней деградацией технических и технологических процессов в ВПК РФ, не способных удовлетворять потребности армии в условиях полномасштабной войны", - добавил Коваленко.

Потери России в Украине на 28 февраля - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 149 240 человек личного состава.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине: танков - 3388, боевых бронированных машин - 6630, артиллерийских систем - 2383, РСЗО - 478, средств ПВО - 247, самолетов - 300, вертолетов - 288.