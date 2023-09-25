Также сообщается о двух ракетоносителях в Черном море.

На Херсонском направлении украинские защитники ликвидировали 12 захватчиков и уничтожили много вражеской техники.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в частности, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Мста-С", три пушки, зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ", один БТР-82А, две единицы автомобильной техники. Также уничтожены разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и лодка.

Также сообщается, что корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 11 кораблей. Из них 10 - в Черном море и один - в Азовском.

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"На боевом дежурстве - надводный и подводный ракетоносители, которые снаряжены 8 ракетами типа "Калибр", - рассказали военные.

Отмечается, что враг продолжает терроризировать тактической авиацией гражданское судоходство в Черном море. В частности, регулярно сбрасывает управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный.

Кроме того, говорится, что за минувшие сутки по Херсонскому и Бериславскому районам захватчики нанесли 5 авиационных ударов с применением 27 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Николаевка, Львов, Ольговка, Берислав, Херсон, Одрадокаменка. Погиб гражданский, трое получили ранения, повреждены три частных дома, здание церкви, детского сада и предприятий.

Также уточняется, что вражеской артиллерией осуществлено 79 обстрелов с использованием около 490 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов Херсонской области и 1 по Очакову на Николаевщине. В результате погиб человек, 8 гражданских ранены, повреждены многоквартирный и семь частных домов, здание лицея.

Последствия обстрелов Херсонщины - что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Херсонщине из-за страшных обстрелов погибли двое гражданских и более десяти человек получили ранения.

В частности, захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания медицинского и учебных заведений, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и сооружения заводов в Херсоне. Уже сегодня оккупанты вновь нанесли удары по Херсону, где повреждено учебное заведение. Также российская армия утром ударила из авиации по населенным пунктам Ольговка и Львово.

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