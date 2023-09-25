Всего с начала вторжения агрессор потерял более 276 тысяч своих солдат.

Украинские военные за сутки уничтожили еще более 400 российских захватчиков и десятки единиц их техники. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 276 270 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, за сутки удалось уничтожить:

420 российских оккупантов,

5 танков (всего 4 667),

13 боевых бронированных машин (8 927),

27 артиллерийских систем (6 260),

2 реактивные системы залпового огня (791),

2 средства противовоздушной обороны (533),

7 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 895),

12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8 746),

4 единицы специальной техники (918).

Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных российских самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 518, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 20.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам скопления российских военных и их техники. Ракетные войска поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.

Также мы рассказывали, что в течение суток россияне активизировались на фронте и безуспешно пытались вернуть Клещиевку. Украинская армия продолжает наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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