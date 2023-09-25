Украинские военные за сутки уничтожили еще более 400 российских захватчиков и десятки единиц их техники. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 276 270 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, за сутки удалось уничтожить:
- 420 российских оккупантов,
- 5 танков (всего 4 667),
- 13 боевых бронированных машин (8 927),
- 27 артиллерийских систем (6 260),
- 2 реактивные системы залпового огня (791),
- 2 средства противовоздушной обороны (533),
- 7 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 895),
- 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8 746),
- 4 единицы специальной техники (918).
Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных российских самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 518, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 20.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам скопления российских военных и их техники. Ракетные войска поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.
Также мы рассказывали, что в течение суток россияне активизировались на фронте и безуспешно пытались вернуть Клещиевку. Украинская армия продолжает наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении.