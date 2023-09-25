Ночью враг вновь нанес удары по правобережью. Уже известно, что разрушено.

В Херсонской области из-за страшных обстрелов погибли двое гражданских и более десяти человек получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, за минувшие сутки противник совершил 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по Херсону враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания медицинского и учебных заведений, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и сооружения заводов в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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Он добавил, что сегодня захватчики вновь нанесли удары по областному центру: в 01:00 в Херсоне из-за обстрела повреждено здание учебного заведения. Также около 05:00 армия РФ ударила из авиации по населенным пунктам Ольговка и Львове. Сейчас информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, вчера в Херсонской ОВА сообщили, что оккупанты ударили из авиации по населенному пункту Берислав, где разрушены частные дома, погибла женщина. Также ранения получил полицейский, 1990 года рождения, 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Еще один авиаудар оккупанты нанесли по селу Львове, в результате чего там погиб 67-летний мужчина.

Впоследствии был обстрелян Корабельный район Херсона - сообщалось о по меньшей мере шестерых пострадавших. Говорилось, что люди, которые просто шли в магазин, попали в больницу: мужчины 80 и 50 лет были в состоянии средней тяжести еще двое мужчин в возрасте 54 года и 81 год получили легкие травмы.

Ранее в Силах обороны юга рассказывали, что на Херсонщине оккупанты применяют "тактику выжженной земли".

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