На месте работают экстренные службы, под завалами могут находиться люди.

Обломки российской ракеты в Львов упали на жилые дома старого типа, замкнутые в кольцо. На месте продолжают работать спасатели.

Как сообщили в эфире телемарафона, перекрытие упало сразу в двух спаренных домах. Вблизи расположены жилые дома, общежития Львовской политехники и одно из военных учебных заведений. Неизвестно, куда именно целились русские.

Сейчас известно, что четыре человека погибли, 9 - ранены. Также несколько десятков человек обратились к медикам, некоторых из них госпитализировали. Под завалами еще могут находиться люди. Экстренные службы работают, улицы рядом перекрыты.

"Это дома старого типа, запертые в кольцо. Перекрытие упало сразу в двух спаренных домах. Если под завалами есть люди, надеемся, что они живы. Сейчас известно, что выбиты стекла в более чем 200 домах вокруг. Удары были очень сильными", - отметила корреспондентка с места событий.

Ракетный удар по Львову - последние новости

В ночь на 6 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Львову - в жилой дом попали обломки российской ракеты.

В результате российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Погибли четыре человека, еще 32 получили ранения.

Ранее жители пораженного обломками российской ракеты дома во Львове рассказали, как пережили обстрел. Большинство людей получили травмы, а их дома нуждаются в восстановлении.

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