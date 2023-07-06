Большинство людей получили травмы, а их дома нуждаются в восстановлении.

Жители пораженного обломками российской ракеты дома в Львов рассказали, как пережили обстрел.

Как сообщила одна из пострадавших в комментарии "Радио Свобода", во время ракетной атаки она находилась в квартире одна. Во время первого взрыва в доме упали вазоны, а второй взрыв был значительно мощнее.

"Первый взрыв был - вазоны у меня упали. А потом так упало, что уже все - пусто", - жалуется женщина, добавляя, что все же смогла найти собаку среди завалов.

Другая пострадавшая женщина поделилась, что в ее доме теперь нет ни окон, ни дверей. Во время атаки в квартире находились она, ее больной муж и дочь. Женщина получила ранения.

"Все пострадало. В доме ни окон, ни дверей. В чем были, в том и остались", - жалуется женщина.

Еще одна львовянка рассказала, что во время атаки в ее доме было пять человек, в том числе дети. К счастью, пострадавшая получила легкие ранения, а дети уцелели.

Ракетный удар по Львову 6 июля

В ночь на 6 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Львову. Затем стало известно, что в жилой дом попали обломки российской ракеты. Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Погибли четыре человека.

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