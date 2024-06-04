В результате вражеских ударов по Харькову в областном центре не осталось мощностей для генерации электроэнергии, сообщил депутат Харьковского областного совета.

Идет война в Украине, и российские оккупанты уже в течение двух суток не бьют по Харькову ракетами С-300.

Об этом рассказал в эфире "Киев 24" депутат Харьковского облсовета Александр Скорик. "Это связано с тем, что наши партнеры разрешили нам бить по территории наших соседей. И наши славные ВСУ просто уничтожили их некоторые установки. Поэтому мы уже двое суток спим спокойно, наши тревоги связаны только с УАБами и вылетами авиации на участках, которые находится на границе", - сказал Скорик.

Он также сообщил, что в результате ударов России по Харькову в городе не осталось мощностей для генерации электроэнергии. "У нас уничтожена Змиевская ТЭЦ, уничтожена ТЭЦ 5, ТЭЦ 3 и вообще все, что могло бы генерировать энергию, которая необходима для выравнивания баланса. На сегодня ситуация критическая, и я даже не знаю, как мы будем входить в отопительный сезон. Например, от ТЭЦ 5, которая полностью уничтожена, отапливалась западная часть города, большое количество домов. Восстановить ее почти невозможно, и встает вопрос, как отапливать дома", - добавил депутат.

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Накануне в сети появилась информация о том, что Силы обороны 1-2 июня ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области РФ с применением РСЗО HIMARS.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, подобных ударов будет становиться только больше, поскольку места расположения комплексов С-300 и С-400 на территории Белгородской области - это одна из приоритетных целей для защитников нашего государства.

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