Предположительно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня.

В сети пишут, что ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. В ряде Telegram-каналов опубликовали фото и видео с некоторыми подробностями.

Утверждается, что удар нанесен с применением РСЗО HIMARS 1-2 июня.

Российский канал ASTRA предположил, что речь идёт об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня.

"Тогда было атаковано место дислокации Минобороны РФ, сгорело несколько единиц военной техники. Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранению глав администрации и сельских поселений и 3 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине на 3 июня - данные ВСУ

Напомним, общие потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют уже 511 тысяч 130 человек личного состава. За минувшие сутки они увеличились на 1270 человек.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 7779, боевых бронированных машин - 15002, артиллерийских систем - 13280, РСЗВ - 1090, средств ПВО - 824.

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