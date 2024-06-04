В ближайшие недели первые самолеты F-16 появятся в украинском небе и уже приступят к выполнению боевых задач.

Силы обороны из РСЗО Himars поразили российские ЗРК С-300 и С-400 на территории Белгородской области. Эти комплексы РФ использует как для атак по Харьковщине, так и для работы против украинских воздушных целей. Ранее они были недосягаемы для украинских систем западного производства, но все изменилось, когда партнеры Украины позволили использовать их вооружение по врагу на территории РФ.

Как это поможет Силам обороны Украины и о чем может свидетельствовать уничтожение российской ПВО - в комментарии УНИАН рассказал Александр Мусиенко - руководитель Центра военно-правовых исследований.

Накануне стало известно, что Силы обороны поразили российские комплексы С-300 и С-400 на территории Белгородской области. Это разовая акция или подобных ударов будет становиться больше?

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Я думаю, что подобных ударов будет становиться только больше. Ведь расположение комплексов С-300 и С-400 на территории Белгородской области - это одна из приоритетных целей для Сил обороны Украины. Потому что эти комплексы используют для нанесения ударов по Харькову и Харьковщине, а также по назначению - они выполняют задачи по прикрытию неба. И да, нужно открыть возможность для работы нашей авиации, наших самолетов, которые могут отрабатывать ракетами со Storm Shadow и SCALP-G.

Поэтому я думаю, что подобные удары по вражеским средствам ПВО будут продолжаться. И не исключено, что после этого мы увидим также удары ракетами Storm Shadow и SCALP-G еще дальше вглубь российской территории.

Если подобные удары будут продолжаться, РФ может отвести свои системы ПВО как можно дальше от границы? Или они им там необходимы даже при условии такого риска?

Если они отведут свои системы ПВО - нам будет даже лучше. Ведь это и есть наша ключевая задача, чтобы они как можно дальше отвели свои С-300 и С-400 вглубь своей территории. Чтобы они по дальности не могли достать ракетами, например, по Харькову, чтобы они не могли контролировать определенную зону в районе Харьковской области, чтобы более свободно действовала наша авиация. Поэтому если они отведут свои системы, нас это также вполне устраивает.

Каким должно быть расстояние, чтобы обезопасить Харьков и приграничные территории?

В идеале - чтобы они отвели эти установки где-то на 100 километров, тогда в принципе уже станет безопасно и для гражданского населения, и для нашей авиации.

Удары по российской ПВО уже стали привычными в течение последних месяцев. Это подготовка Украины к получению F-16?

Да, действительно, в течение последних двух месяцев Украина активно уничтожает и подавляет российское ПВО. Это радары в Крыму и на территории России, самолеты ДРЛО, системы ПВО и РЛС. За это время мы настолько сильно проредили российскую систему ПВО, лишили их возможности ведения разведки, что нам уже можно поставлять самолеты F-16 и даже начать их использовать на поле боя. В целом же, я надеюсь и считаю, что в ближайшие недели первые самолеты F-16 появятся в украинском небе и уже приступят к выполнению боевых задач.

Почему западные партнеры только сейчас, на третий год полномасштабной войны, предоставили нам возможность бить по территории РФ?

К этому наши партнеры пришли постепенно. Надо вспомнить начало полномасштабного вторжения. Мы прошли очень серьезную эволюцию поддержки Западом Украины. Начинали мы вообще с касок, стрелкового оружия и ПЗРК. А дошли до того, что сейчас ждем авиацию, очередную установку Patriot, другие комплексы, которые способны противодействовать баллистике. Теперь эволюция продолжается и в других решениях - отправка военных инструкторов, предоставление права на нанесение ударов по территории России и так далее.

Мы проходим эволюцию увеличения поддержки, Запад действует всегда постепенно и иногда, к сожалению, слишком медленно, затягивая с нужными решениями, но все же действует. Наши западные партнеры переживали, что распространение фронта на Харьковщине или Сумщине может привести к серьезным рискам прорыва и обвала фронта. Поэтому они решили пойти на такой шаг. Поспособствовали этому и террористические удары России по Харькову и области, которые также повлияли на мнение США и других союзников.

И еще один важный аспект, геополитический фактор, это реакция на рост взаимодействия России и Китая. Это так же повлияло на решение США и Запада в целом на то, чтобы предоставить нам разрешение бить по территории РФ.

Если говорить об эволюции, то каким будет следующий шаг Запада?

Я думаю, что это как раз введение и размещение войск, иностранного контингента на территории Украины. Сначала в роли инструкторов, а дальше уже и размещение войск с целью выполнения определенных задач. Безусловно, не на передовой, а в тылу. Однако, непосредственное военное присутствие. Я думаю, что Франция наконец сделает первый практический шаг и другие страны со временем к этому присоединятся.